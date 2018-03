EUA: Tornado liberou energia de várias bombas atômicas O tornado que ontem atingiu Oklahoma, na região central dos EUA, liberou uma energia de oito a 600 vezes superior à bomba atômica de Hiroshima, no Japão, segundo diversos meteorologistas consultados pela Associated Press. A maioria dos especialistas fez estimativas mais próximas da ponta final. A estimativa da energia liberada foi feita com base em 1 hora de vida do tornado.