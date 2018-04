EUA trabalham com hipótese de ''solução turca'' Criticados por não adotarem uma posição mais dura contra o regime de Hosni Mubarak, autoridades do governo de Barack Obama defenderam ontem uma transição para a democracia no Cairo. Ao mesmo tempo, evitaram afirmar que o atual presidente egípcio deva ser removido do cargo. Analistas afirmam que a estratégia dos EUA visa uma democratização segura do Egito, sem o risco de a Irmandade Muçulmana assumir o poder.