EUA trabalham com Rússia pela segurança em Sochi, diz Obama

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, disse que os Estados Unidos trabalham em conjunto com a Rússia para garantir a segurança dos Jogos Olímpicos de Inverno em Sochi. Os comentários do presidente americano foram feitos durante entrevista à NBC e vieram um dia após o seu governo alertar as companhias aéreas da Rússia a procurar explosivos que poderiam estar escondidos dentro de tubos de creme dental.

"Eu acho que os russos têm uma enorme esquema para evitar qualquer tipo de ato terrorista. Eles colocaram um monte de recursos nisso", disse Obama. "Estamos constantemente trabalhando com eles para ter certeza de que os nossos atletas e o público estarão seguros."

Além disso, Obama falou sobre sua relação com o presidente russo, Vladimir Putin, que tem sido marcada por muitos momentos de tensão. Ele afirmou que não caracterizaria a relação entre eles como "fria" e disse que quando deles se encontram "há uma quantidade surpreendente de humor e um monte de informações para dar e receber."

O presidente americano também comentou sobre a decisão de enviar vários atletas assumidamente homossexuais como parte da delegação dos Estados Unidos para os Jogos Olímpicos, apesar de uma lei na Rússia que proíbe a divulgação de informações sobre a homossexualidade.

A entrevista completa com o presidente norte-americano será emitida nesta sexta-feira pela NBC durante a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos. /AP