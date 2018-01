EUA transferem poder em parte do Iraque a Polônia e Espanha O comando das forças americanas no Iraque transferiu o controle da zona centro-sul do país a uma força internacional liderada por Polônia e Espanha. A força é composta por miliatares da República Dominicana, Nicarágua, Honduras e El Salvador. Ao todo, os Estados Unidos deixam de ser a autoridade máxima em cinco províncias. Duas delas - Diwaniya e Najaf - serão controladas pela Espanha e as forças de países latino-americanos. Por enquanto, a transferência de poder é simbólica, já que ainda depende do fornecimento de materiais bélicos pelos EUA através de convênios bilaterais que têm com os países latino-americanos. A cidade de Najaf, onde um atentado matou o líder xiita Mohammed Baqir al-Hakim e cerca de 100 outras pessoas na semana passada, ficou de fora do acordo de transferência de poder. Os marines americanos deverão permanecer na cidade por mais duas semanas, pelo menos.