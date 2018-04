EUA triplicam preço pago por base chave contra o Taleban

Os Estados Unidos aceitaram desembolsar mais do que triplo do valor que atualmente é pago pelo aluguel de uma base aérea no Quirguistão, fundamental para as operações militares norte-americanas no Afeganistão, segundo acordo aprovado nesta terça-feira, 23, por uma comissão parlamentar quirguiz.

O acordo para que os EUA continuem utilizando a base aérea de Manas como um "centro de trânsito de carregamentos" ocorre quatro meses depois de a nação centro-asiática ter emitido uma ordem de despejo, segundo a qual o Exército norte-americano teria de se retirar da instalação em agosto.

O pacto aparentemente concede aos EUA liberdade para usar a base para o transporte de armas e munições e vem à tona em um momento no qual a coalizão militar liderada por Washington no Afeganistão se depara com ações cada vez mais ousadas de insurgentes ligados à milícia fundamentalista islâmica Taleban e à rede extremista Al-Qaeda.

O ministro quirguiz das Relações Exteriores, Kadyrbek Sarbayev, disse aos parlamentares que, pelo novo acordo de um ano de duração, os EUA pagarão US$ 60 milhões, mais do que o triplo do que os atuais US$ 17,4 milhões. Além disso, o Exército dos EUA pagará mais US$ 37 milhões pela construção de novos hangares e galpões de estoque e mais US$ 30 milhões por novos sistemas de navegação. O acordo agora será submetido à apreciação do plenário do Parlamento quirguiz. É possível que a aprovação ocorra até o fim da semana.

A Embaixada dos EUA em Bishkek qualificou a decisão do governo quirguiz como um importante incentivo para as forças estrangeiras que lutam no Afeganistão. Em fevereiro, o presidente do Quirguistão, Kurmanbek Bakiyev, emitiu uma ordem de despejo sob a alegação de que os EUA não estavam pagando o suficiente pelo aluguel da base, entre outras preocupações.