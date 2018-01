EUA trocam chefe do comando civil no Iraque O governo americano nomeou o diplomata L. Paul Bremer, ex-chefe do escritório de contraterrorismo do Departamento de Estado, para substituir o general da reserva Jay Garner como máxima autoridade civil dos EUA no Iraque, informaram hoje funcionários americanos. A nomeação ocorre em meio a tensões entre os Departamentos de Defesa e de Estado sobre os rumos da política externa americana e como lidar com o Iraque no pós-guerra. Bremer vai guiar os esforços dos EUA para reconstruir o Iraque e criar um governo democrático no país do Golfo. Garner deverá passar a supervisionar apenas o policiamento, restauração das comunicações, escolas e estradas do Iraque, mas se reportará a Bremer. Veja o especial :