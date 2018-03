EUA usam bases no Paquistão para ataques Funcionários do governo do Paquistão, que pediram para não ter seus nomes revelados, disseram que o país está permitindo que as Forças Armadas dos EUA usem duas de suas bases aéreas para os ataques ao vizinho Afeganistão. Ontem, o governo paquistanês havia dito oficialmente que não permitiria a presença de militares norte-americanos no país. De acordo com os funcionários que pediram anonimato, os EUA estão usando as bases aéreas de Jacobabad, 500 km a nordeste de Karachi, e de Pasni, 300 km a oeste daquela cidade. Testemunhas confirmaram também que há movimentação de aviões militares dos EUA nessas duas bases aéreas. As informações são da Associated Press, citada pela Dow Jones. Leia o especial