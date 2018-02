EUA usam heavy metal em guerra psicológica no Iraque Nas ruas vazias de Faluja, tropas americanas tocam ?Hell?s Bells?, do AC/DC, no último volume, para irritar os rebeldes e animar os soldados na linha de frente. Com a infantaria impedida de avançar pela cidade, equipes de guerra psicológica esperam que uma mistura de rock pesado e insultos em árabe - incluindo, ?Você atira como um pastor de cabras? - irrite os rebeldes a ponto de fazê-los deixar seus esconderijos.