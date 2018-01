EUA vão agir caso a Síria tenha recebido armas de Saddam A conselheira de Segurança Nacional dos Estados Unidos advertiu a Síria de que os EUA "seriam obrigados a agir" caso Damasco tenha permitido que armas de destruição em massa iraquianas entrassem no país durante a guerra ao Iraque. Numa entrevista publicada nesta quarta-feira no El País e em outros três jornais espanhóis, Condoleezza Rice disse que as forças dos EUA acabarão encontrando armas químicas e biológicas no Iraque. Se a Síria recebeu armas de destruição em massa de Saddam, isso criaria uma situação muito séria, e a comunidade internacional se veria forçada a agir, advertiu Rice. Perguntada se os EUA iriam invadir a Síria, Rice repetiu que a comunidade internacional "seria obrigada a agir". "Temos garantias dos sírios de que nada cruzou suas fronteiras. O tempo dirá", afirmou Rice. Os EUA acusaram publicamente a Síria de ter dado abrigo a oficiais fugitivos do regime de Saddam Hussein, de desenvolver suas próprias armas de destruição em massa e de ter enviado tecnologia e combatentes para o Iraque. Falando nesta quarta-feira a repórteres em Madri, o embaixador sírio na Espanha, Mohsen Bilal, classificou de "falsas" as alegações americanas. "Não temos medo nem segredos", garantiu. Veja o especial :