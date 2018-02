EUA vão barrar estrangeiros ligados ao terrorismo O presidente norte-americano George W. Bush deve anunciar nesta segunda-feira a criação de um esforço conjunto entre agências do governo para evitar que estrangeiros que apóiam o terrorismo entrem nos EUA, disse o porta-voz da Casa Branca, Ari Fleischer. "O presidente vai anunciar a criação de forças conjuntas para ajudar as agências do governo a trabalhar para evitar que estrangeiros que apóiam o terrorismo entrem nos EUA e o presidente falará a essas agências para que trabalhem juntas para localizar, deter, processar e deportar qualquer estrangeiro que já esteja aqui e mantenha relação com o terrorismo", disse Fleischer. Leia o especial