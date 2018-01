EUA vão boicotar conferência sobre ocupação de territórios palestinos Os Estados Unidos confirmaram, nesta sexta-feira, sua intenção de boicotar a conferência internacional prevista para dezembro, em Genebra, para discutir o tema da ocupação dos territórios palestinos por Israel. "Estamos convencidos de que a conferência será contraproducente e de que não há base jurídica alguma para sua convocação", declarou, em resposta escrita à pergunta de um jornalista, o porta-voz do Departamento de Estado, Richard Boucher. A conferência convocada pela Suíça deve reunir os países que assinaram a 4ª Convenção de Genebra, que garante a proteção de civis durante as guerras e as ocupações militares. Boucher sublinhou "o importante apoio" dos Estados Unidos à convenção em questão, que, segundo Washington, não justifica a conferência sobre os territórios.