EUA vão caçar membros da Al-Qaeda no Afeganistão Militares americanos preparam uma nova operação que pode envolver mais de 2 mil soldados para caçar combatentes da organização terrorista Al-Qaeda e do Taleban nas montanhas do sudeste do Afeganistão. Os soldados da 82ª Unidade Aerotransportada dos EUA são parte da nova estratégia de busca em áreas remotas do Afeganistão que prevê a substituição das forças especiais de elite por tropas regulares, afirmaram oficiais americanos. As tropas americanas vasculham uma área da província afegã de Paktia, perto da fronteira com o Paquistão, que tem sido o foco das operações de busca da aliança antiterror liderada pelos EUA. A região também fica próxima da cidade de Khost, uma área que tem sido cenário de choques entre senhores da guerra locais. No começo da semana, o presidente afegão, Hamid Karzai, sugeriu que o líder máximo do deposto regime Taleban, mulá Mohammad Omar, poderia estar escondido nas montanhas ao longo da fronteira com o Paquistão. A nova operação, que recebeu o nome de "Varredura Álamo", deverá empregar também helicópteros Apache e Blackhawk.