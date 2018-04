EUA vão enviar mais 10 mil soldados para o Haiti

O chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas dos EUA, almirante Mike Mullen, afirmou que nem todas as tropas ficarão em terra. Seis embarcações da Marinha norte-americana devem se posicionar na costa haitiana, nos próximos dias.

"A previsão é entre 9 mil e 10 mil, com a chegada dos marines e de três embarcações ligadas" a essa operação, disse Mullen.

O almirante afirmou que ainda é cedo para dizer se mais tropas serão necessárias para garantir a segurança no território local, além de uma unidade de 2 mil soldados já no Haiti. Os militares dos EUA estão sendo enviados para controlar a situação e socorrer as vítimas, após o violento terremoto da terça-feira.

As informações são da Dow Jones.