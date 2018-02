EUA vão investigar morte de civis num casamento O comando dos Estados Unidos responsável pela guerra no Afeganistão anunciou nesta segunda-feira que enviará uma equipe para investigar o que pode ter sido um dos mais mortais ataques contra civis na guerra. Em seu quartel-general na Flórida, o Comando Central emitiu um breve comunicado afirmando que oficiais dos EUA, do governo afegão e da Embaixada americana em Cabul vão promover uma avaliação no local do bombardeio. Repórteres poderão acompanhar os trabalhos, informaram. Afegãos dizem que moradores da vila de Kakarak faziam disparos para o ar celebrando um casamento, como é comum no interior do Afeganistão, quando aviões dos EUA atacaram na madrugada desta segunda. Dezenas de pessoas, talvez mais de 100, foram mortas, segundo estimativas. Entre elas, mulheres e crianças.