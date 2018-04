EUA vão julgar acusado de espionar a serviço da China Deve começar hoje, no Havaí, Estados Unidos, a seleção do júri para o julgamento do engenheiro indiano Noshir Gowadia, de 66 anos, acusado de vender segredos militares para a China. As primeiras declarações no tribunal federal devem ocorrer só amanhã. Gowadia havia participado do projeto do bombardeiro B-2, que usa uma tecnologia que permite ao avião não ser detectado por radares.