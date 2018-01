EUA vão lançar ataques preventivos contra inimigos O vice-presidente dos Estados Unidos, Dick Cheney, advertiu que os EUA vão lançar ataques preventivos contra inimigos que os ameacem. "Nós precisamos levar o combate ao inimigo e, onde necessário, prevenir ameaças graves ao nosso país antes que elas se materializem. O único caminho para a segurança é o caminho da ação. Os Estados Unidos da América vão agir, e nós vamos derrotar os inimigos da liberdade", disse Cheney durante um evento para arrecadação de fundos do Partido Republicano. Ele fez essas declarações já sabendo que assumirá a Casa Branca neste sábado, quando o presidente George W. Bush será submetido a uma colonoscopia (exame para verificação de tumores no intestino). Os eventos de arrecadação de fundos de que Cheney participou nesta sexta-feira em Raleigh e Charlotte (Carolina do Norte) levantaram US$ 250 mil para os candidatos republicanos. O presidente Bush, por sua vez, participou nesta sexta de eventos do Partido Republicano que levantaram US$ 500 mil. Desde o começo do ano, Bush e Cheney já levantaram US$ 100 milhões para as campanhas dos candidatos republicanos que disputam as eleições para o Congresso no fim deste ano. Cheney tem mais 60 eventos de arrecadação de fundos programados para o período que vai até as eleições.