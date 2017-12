EUA vão mediar novo encontro entre Abbas e Olmert Após reunião em Jerusalém com o primeiro-ministro de Israel, Ehud Olmert, e o presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Mahmoud Abbas, a secretária de Estado americana, Condoleezza Rice, anunciou nesta segunda-feira, 19, que as três partes voltarão a se encontrar em breve. Olmert e Abbas "decidiram voltar a se reunir em breve e expressaram o desejo de que continue havendo participação e a liderança americanas", afirmou Rice. Sem dizer se participará pessoalmente da próxima reunião, a representante do governo George W. Bush afirmou que voltará em pouco tempo à região. Rice fez uma rápida declaração após o encontro, que durou cerca de duas horas e meia. Disse que as partes haviam conversado sobre o governo de união entre Fatah e Hamas que está sendo preparado na ANP e sobre o horizonte político para o processo de paz. A secretária americana afirmou que o próximo governo da ANP precisa "estar comprometido" com os princípios do Quarteto para o Oriente Médio, ou seja, reconhecer a existência de Israel e os acordos firmados entre palestinos e o Estado judeu, e renunciar à violência. Ela afirmou, entretanto, que esperará sua formação para avaliar se estes critérios estão sendo cumpridos. Rice pediu ainda que Israel e a ANP "respeitem o cessar-fogo" que acertaram em novembro. Nem Abbas ou Olmert fizeram declarações à imprensa. Por enquanto, a única informação é que o premier israelense não respondeu ao pedido do presidente da ANP, que queria que fossem anunciadas na reunião melhoras concretas para os palestinos.