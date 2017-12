EUA vão mostrar capacidade de recuperação, afirma O?Neill O secretário do Tesouro dos EUA, Paul O´Neill disse hoje que os EUA vão mostrar sua capacidade de recuperação assim que os negócios forem retomados. "Vamos mostrar que temos sustentação", disse, em diversos noticiários de televisão pela manhã, algumas horas antes da abertura dos mercados financeiros norte-americanos pela primeira vez desde o ataque terrorista da última terça-feira. Ele negou previsões de que a ansiedade dos investidores cause uma derrubada dos mercados, que funcionaram pela última vez há seis dias. "Nossa economia tem alta capacidade de recuperação. E hoje os americanos vão demonstrar que acreditam na nossa economia", completou. Questionado se daria um conselho aos investidores, disse: "Comprem ações americanas. Se eu não fosse secretário do Tesouro e pudesse comprar ações, eu compraria um lote inteiro hoje". Ele afirmou que não acredita que a tragédia empurre o país para a recessão. "Nós estávamos na virada para a recuperação. Nós veremos algum impacto por causa do ataque, mas teremos recuperação econômica no primeiro trimestre e crescimento real da ordem de 3% ou mais no próximo ano".