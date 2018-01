EUA vão pesquisar vacina para pneumonia atípica O Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos (CDC) anunciou que vai promover o desenvolvimento de uma vacina contra a pneumonia atípica. O centro informou que os trabalhos já começaram nos Institutos Nacionais de Saúde (NIH). "As atividades estão sendo intensificadas, em particular na área de microscopia eletrônica e análise genética", disse Brian Murphy, do NIH. A direção do Instituto Robert Koch, na Alemanha, não acredita que uma vacina possa estar pronta antes de três anos. Segundo o instituto estatal alemão, ainda é necessário uma prova definitiva de que o vírus identificado é mesmo o responsável pela doença. "Só depois poderemos buscar um antídoto", disse um porta-voz do instituto. A pneumonia atípica já afeta 115 pessoas nos Estados Unidos, de acordo com o CDC, atingindo 29 Estados, com destaque para a Califórnia e Nova York. Até o momento não foi registrada nenhuma morte relacionada com a epidemia no país. De acordo com a OMS, 2.353 pessoas foram contaminadas no mundo, com 84 mortes no total. A China continua com o maior número de casos: 1.981. Desses, 761 casos ocorreram em Hong Kong, administrada pelos chineses. Hoje, surgiu o primeiro caso suspeito na Rússia. Trata-se de um marinheiro russo que chegou à cidade de Vladivostok, procedente do porto chinês de Harbin. Ele se sentiu mal durante o vôo. "Ainda não podemos dizer que a doença que sofre é pneumonia atípica, mas faremos os exames necessários", disse a subdiretora do Centro Epidemiológico de Vladivostok, Luidmila Grebenkova. No Japão, apesar de as autoridades não confirmarem nenhum caso da Síndrome Respiratória Aguda Severa (Sars), especialistas japoneses informaram que há 17 casos suspeitos no país. Os médicos franceses afirmaram que o estado de saúde de um cardiologista, de 65 anos, o primeiro caso francês da doença, agravou-se hoje. Mais 14 pessoas estão sendo analisadas na França, por apresentar sintomas parecidos com o da pneumonia asiática. Na Austrália, três crianças recém-chegadas do Canadá apresentaram sintomas da doença.