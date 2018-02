EUA vão reconhecer casamento gay em mais 6 Estados

O anúncio do governo foi divulgado após a Corte Suprema norte-americana decidir no começo do mês rejeitar os pedidos de cinco Estados que queriam manter a proibição do casamento gay. Agora, o número total de Estados com reconhecimento federal do matrimônio gay chegou a 32, além da capital Washington.

Os noivos casados nesses Estados poderão se inscrever para receberem diversos benefícios federais, incluindo a Seguridade Social e os incentivos para veteranos de guerra. "Com cada novo Estado onde o casamento entre pessoas do mesmo sexo é reconhecido legalmente, nossa nação se move na direção de alcançar a igualdade total para todos os norte-americanos", disse Holder.

O procurador-geral afirmou que o governo está trabalhando "o mais rápido possível" para assegurar que os casais do mesmo sexo nesses Estados recebam o "conjunto mais amplo de benefícios" permitido pela lei federal.

O Departamento de Justiça também determinou poder reconhecer legalmente os casamentos gays realizados neste verão em Indiana e Wisconsin, após as cortes federais considerarem as proibições nesses Estados inconstitucionais. Desenvolvimentos subsequentes criaram confusões sobre as características dessas uniões, mas Holder garantiu que elas serão reconhecidas pelo governo. Fonte: Associated Press.