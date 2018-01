EUA vêem declínio mundial do terrorismo O número de ataques terroristas no mundo declinou consideravelmente em 2002, e também diminuiu o número de atentados antiamericanos, informa o Departamento de Estado dos EUA. Os Estados Unidos voltaram a qualificar os governos de sete países como patrocinadores do terrorismo: Cuba, Irã, Iraque, Líbia, Coréia do Norte, Síria e Sudão. Cofer Black, que dirige o setor de antiterrorismo no Departamento, disse que serão tomadas medidas para retirar o Iraque da lista, agora que o regime do presidente Saddam Hussein foi derrubado. Com a diminuição dos ataques no mundo, o secretário Colin Powell disse que "houve progressos sem precedentes em toda a comunidade internacional". Ao divulgar seu informe anual, disse que "a cada mês que passa, se intensifica a campanha", e que a vida para os terroristas foragidos "se tornou decididamente mais difícil". Em 2002, houve 199 ataques terroristas no mundo, o que representa uma diminuição de 44% em relação aos 355 ataques registrados em 2001. No ano passado, morreram em ataques dessa natureza 725 pessoas - cifra inferior às 3.295 que morreram em 2001, incluindo as vítimas dos ataques em Nova York e Washington. O número de ataques aos EUA baixou de 219 para 77. O declínio se explica principalmente pela diminuição dos atentados contra oleodutos de companhias petrolíferas americanas na Colômbia, de 178 para 41. Trinta cidadãos americanos morreram em ataques terroristas em 2002. Os sete países citados como patrocinadores do terrorismo não podem receber armas nem ajuda americana e, na realidade, tampouco podem receber empréstimos do Banco Mundial.