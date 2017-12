EUA vêem progresso nas relações entre Índia e Paquistão Depois de intensos esforços diplomáticos internacionais, parece ter diminuído hoje a ameaça de guerra ao longo da fronteira indiano-paquistanesa, apesar de soldados nos dois países com armas nucleares continuarem a se enfrentar com artilharia e morteiros. "Houve progresso", afirmou o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Donald H. Rumsfeld, em Islamabad, ao término de um giro de dois dias pelo subcontinente indiano. A mudança é parcialmente atribuída à intensa diplomacia por parte da Grã-Bretanha, EUA, Rússia e outros países. O secretário do Exterior britânico, Jack Straw, o subsecretário de Estado americano Richard Armitage e Rumsfeld promoveram conversações nas últimas semanas em Islamabad e Nova Délhi. Rumsfeld advertiu, entretanto, que os dois Exércitos, frente a frente ao longo da fronteira de 2.900 quilômetros, "começam a sentir o estresse de alto alerta." Este estresse foi sentido na Linha de Controle que divide a disputada Caxemira entre os dois países. Houve novos disparos entre soldados que estão em alerta desde um ataque militante em dezembro contra o Parlamento da Índia. A Índia culpou pelo ataque grupos islâmicos baseados no Paquistão e a agência de espionagem de Islamabad, uma acusação negada pelos paquistaneses. Bombardeios durante a madrugada mataram cinco pessoas na Caxemira, segundo autoridades dos dois lados. O Ministério da Defesa indiano afirmou que disparos retaliatórios de suas tropas nas regiões de Dras e Kargil destruíram um bunker paquistanês e provocou sérios danos em dois outros. O ministério relatou pesada troca de tiros nas áreas fronteiriças de Rajauri, Naushara e Akhnur. Durante sua visita ao Sul da Ásia, Rumsfeld encontrou-se separadamente com o presidente paquistanês, general Pervez Musharraf, e o primeiro-ministro indiano, Atal Bihari Vajpayee. Retornando hoje a Washington, Rumsfeld disse que a mobilização de armas nucleares durante a atual crise é ?passado?. "Os dois líderes estão lidando com a situação como pessoas responsáveis por armas com tal poder têm de manejá-la". Rumsfeld disse que conversou com os dois líderes sobre a suspensão dos bombardeios na Linha de Controle como o primeiro passo rumo à melhoria das relações. Ele relatou ter tentado enfatizar aos dois líderes a importância de se aproveitar o momento depois de os dois países terem se afastado da beira da guerra.