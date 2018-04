EUA veem progresso no texto sobre sanções contra o Irã

CIDADE DO CABO - Os Estados Unidos viram um progresso significativo nas negociações sobre as novas sanções contra o Irã, disse um oficial do governo americano nesta sexta-feira, 23.

Diplomatas dos cinco países com assento permanente no Conselho de Segurança do ONU - os EUA, Reino Unido, França, Rússia e China - e a Alemanha estão se encontrando quase todos os dias em Nova York para revisar um documento de trabalho dos EUA que China e Rússia apoiariam, disse um diplomata ocidental.

"Se você olhar para onde estávamos a seis meses atrás, era muito difícil apontar qualquer ponto de concordância entre os membros permanentes do Conselho de Segurança", disse o subsecretário de Estado Willian Burns a jornalistas na Cidade do Cabo.

"Agora que você vê os discursos recentes da Rússia e até mesmo da China... Estamos fazendo um progresso significativo".

"Eu acredito que iremos produzir medidas significativas em uma resolução", disse Burns.

O Irã, o quinto maior exportador de petróleo do mundo, diz que seu programa nuclear é inteiramente pacífico e não é voltado para usos militares.

Burns disse que o texto das novas sanções foi uma oportunidade única para a comunidade global, que nem sempre fala a mesma língua quanto ao desarmamento nuclear e tecnológico, sinalizar seu descontentamento com o programa nuclear do Irã.