EUA vendem armas a Taiwan e irrita chineses A China anunciou ontem o rompimento de diversos acordos militares e diplomáticos com os EUA. A medida foi tomada em resposta à venda de armas americanas para a província separatista de Taiwan, no Oceano Pacífico. A China é um importante aliado asiático dos EUA contra os programas nucleares da Coréia do Norte e do Irã.