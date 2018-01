EUA vetam resolução da ONU condenando Israel Os EUA vetaram no Conselho de Segurança da ONU uma resolução condenando Israel pelo assassinato do líder do grupo palestino Hamas, xeque Ahmed Yassin, num ataque com mísseis. O texto foi apresentado pela Argélia a pedido da Autoridade Palestina (AP) e países árabes. Dos 15 membros, 11 deram seu aval (incluindo o Brasil) e 3 se abstiveram (Grã-Bretanha, Alemanha e Romênia). Só EUA, Grã-Bretanha, França, Rússia e China têm poder de veto. Ao rechaçar a resolução, os EUA alegaram que ela não condenava a violência do Hamas e outros grupos palestinos, que Washington queria ver citados nominalmente. Em visita ao México, o ministro israelense da Segurança Interna, Tsahi Hanegbi, disse que, ao contrário de Yassin, o presidente da AP, Yasser Arafat, não está marcado para morrer: "Não consideramos Arafat um alvo." No início da semana, o chefe do Estado-Maior de Israel, general Moshe Yaalon, indicara que Arafat poderia ter o mesmo fim de Yassin. Em Washington, uma delegação israelense expôs ao governo norte-americano o plano do primeiro-ministro Ariel Sharon de remover a maioria das colônias judaicas da Faixa de Gaza. Em Bruxelas, os líderes da União Européia anunciaram que não reconhecerão mudanças unilaterais nas fronteiras israelenses anteriores à guerra de 1967. A UE rejeita assim uma eventual tentativa de Israel de usar o muro que está erguendo na Cisjordânia para alterar as fronteiras.