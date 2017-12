EUA vetam resolução da ONU contra invasão da Faixa de Gaza Os Estados Unidos vetaram uma resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas, apoiada pelos países árabes, exigindo o fim imediato da ofensiva militar de Israel na Faixa de Gaza. A votação no Conselho, de 15 membros, encontrava-se em 11 votos a favor, um contra e três abstenções. O embaixador americano John Danforth emitiu o veto depois que esforços da Grã-Bretanha e da Alemanha para mudar a redação do texto falharam.