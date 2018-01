EUA vetam resolução da ONU contra ofensiva em Gaza Os Estados Unidos vetaram nesta quinta-feira uma resolução do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) que pede a retirada das tropas de Israel da Faixa de Gaza. Foi o primeiro veto no Conselho de Segurança em quase dois anos. A resolução, proposta pelo Qatar em nome dos países árabes, acusa Israel de "uso desproporcional de força", o que coloca em risco civis palestinos. O governo americano foi o único a votar contra a resolução. Dez das quinze nações do Conselho de Segurança votaram a favor, e quatro se abstiveram. A resolução foi reescrita inúmeras vezes para que não ficasse extremamente contra Israel, e também pedia a liberação do soldado israelense, assim como que os militantes palestinos parassem de atirar foguetes contra Israel. Apesar das mudanças, o embaixador americano na ONU, John Bolton, argumentou que a resolução ainda estava inaceitável porque não foi levado em conta eventos como a captura de mais dois soldados israelenses pelo grupo terrorista Hezbollah, na quarta-feira. A resolução também ordenava que Israel soltasse os ministros palestinos que foram presos após a captura de um soldado israelense por militantes palestinos. Os Estados Unidos fizeram uma campanha nos últimos dias para convencer os outros integrantes do Conselho a votar contra a deliberação ou se abster, mas como não conseguiu bons resultados teve que utilizar o seu direito de veto. Oito dos últimos nove vetos no Conselho foram feitos pelos Estados Unidos. Destes, sete foram relacionados ao conflito Israel-Palestina.