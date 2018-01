EUA vetarão regime islâmico no Iraque Os iraquianos serão livres para escolher qualquer forma de governo para o país, desde que não seja uma teocracia no estilo iraniano, disse o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Donald Rumsfeld. ?Se você está sugerindo (a questão de) como iríamos nos sentir a respeito de um governo no estilo iraniano, com uns poucos sacerdotes controlando tudo no país, a resposta é: Isso não vai acontecer?, disse, em entrevista à Associated Press. Rumsfeld, que tem uma visita ao Iraque marcada para breve, pintou um quadro otimista do processo de estabilização do país e de construção do novo governo. Como sinal de progresso, ele disse que os grupos internacionais que se especializam em situações de emergência começam a deixar o país, ?porque não há emergência? na questão de abastecimento de água e comida. Ele evitou prever quanto tempo as forças militares ocidentais permanecerão no Iraque. ?O próximo passo é ver que o povo iraquiano vai começar a se envolver (com as lideranças) em suas comunidades e no desenvolvimento de um governo nacional?, disse. Veja o especial :