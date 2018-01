EUA voltam a alertar a Síria A administração Bush voltou a alertar a Síria nesta segunda-feira de que deve cooperar e que não deve manter terroristas ou líderes iraquianos em seu país. O porta-voz da Casa Branca, Ari Fleischer, disse também que a Síria possui armas químicas estocadas, como gás Sarin, além de um programa para desenvolvimento de outros agentes químicos letais. No entanto, o porta-voz não indicou claramente o que os EUA têm intenção de fazer em relação a Síria se o país não cooperar. "O presidente (Bush) disse que cada nação será tratada da forma merecida", disse Fleischer. Sobre as armas de destruição em massa, Fleischer citou um relatório da CIA, produzido no ano passado, e disse ser "altamente provável" que a Síria possua um programa ativo para desenvolver armas biológicas. "Os EUA, durante um período considerável de tempo, têm dito, por meio dos canais diplomáticos, que algumas nações deveriam parar com alguns atos. Eles não deveriam esconder terroristas e não deveriam produzir armas de destruição em massa", disse Fleischer. "A Síria é um Estado terrorista. Eles escondem terroristas", acrescentou. Questionado se os EUA estão pressionando a Síria para expulsar o grupo Hizbollah de seu próprio território e do Líbano, Fleischer disse: "as nações não deveriam seguir políticas que fomentem ou encorajem a proteção a terroristas. É um fato". Ele repetiu que a Síria não deveria oferecer abrigo aos líderes iraquianos. Veja o especial: