EUA voltam a atacar Afeganistão neste domingo Aviões norte-americanos e britânicos voltaram a atacar o Afeganistão na manhã desse domingo. Bombas foram lançadas sobre bases militares na região da cidade de Jalamabad. O bombardeio deixou a cidade às escuras. As primeiras bombas atingiram uma instalação do exército no leste da cidade e feriram pelo menos seis pessoas, informou a agência Afghan Islamic Press (AIP), ligada ao governo do taleban. Os ataques tiveram início quando um grupo de jornalistas estrangeiros estava a caminho da cidade. Esta foi a primeira vez que a entrada de jornalistas estrangeiros no Afeganistão foi permitida desde que todos foram obrigados a deixar o país, alguns dias depois dos ataques de 11 de setembro aos Estados Unidos. A intenção do taleban em permitir a entrada dos jornalistas ocidentais foi a de mostrar ao mundo o sofrimento das vítimas civis dos ataques norte-americanos. A cidade de Kandahar, quartel-general dos taleban no sul do Afeganistão, também voltou a ser alvo de ataques norte-americanos na manhã deste domingo, depois de uma noite de intensos bombardeios contra objetivos militares e aeroporto.