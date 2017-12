EUA voltam a bombardear Faluja Militares americanos lançaram seu terceiro ataque aéreo desta semana contra Faluja, usando armas de precisão para destruir um suposto refúgio da rede terrorista de Abu Musab al-Zarqawi. O terrorista, nascido na Jordânia e supostamente ligado a Osama bin Laden, reivindicou a responsabilidade pela onda de violência que atingiu várias cidades iraquianas e matou mais de 100 pessoas, ontem. ?Quando e onde encontrarmos elementos da rede Zarqawi, atacaremos?, diz declaração militar sobre o bombardeio desta sexta-feira. Em Bagdá, membros do governo provisório que será empossado na próxima semana prometeram uma ação dura contra os rebeldes, alegando que boa parte do caos no país é produzido por agentes estrangeiros e não por iraquianos descontentes. ?Nossa cultura, nossos costumes foram destruídos?, disse o ministro da Defesa Hazem Shaalan. ?É chegada a hora da verdade?.