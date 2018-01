EUA voltam a bombardear o Iraque Pela segunda vez em menos de uma semana, aviões norte-americanos bombardearam hoje instalações de radar no sul do Iraque. Com esta manobra, Washington mantém seus esforços para inutilizar a defesa aérea iraquiana, empregada, segundo o Pentágono, contra seus pilotos. De acordo com o porta-voz do Pentágono, Bryan Whitman, o ataque de hoje foi menor que o realizado por dezenas de aviões britânicos e norte-americanos na sexta-feira passada contra três objetivos iraquianos. Whitman informou que os aviões F-16 bombardearam um radar com precisão e retornaram às suas bases sem problema. "O radar era usado como um elemento do sistema integrado de defesa iraquiano", afirmou o porta-voz. Nos últimos meses, o Iraque vem aumentando seus esforços para impedir que as patrulhas anglo-americanas sobrevoem as zonas de exclusão aérea, criadas depois do fim da Guerra do Golfo com o pretexto de proteger os rebeldes xiitas (no sul) e os curdos (no norte) contra o regime de Saddam Hussein.