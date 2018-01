EUA voltam a enviar emissários de paz ao Oriente Médio Dois altos funcionários do Departamento de Estado dos EUA compõem a mais recente de uma longa série de missões diplomáticas enviadas ao Oriente Médio para tentar levar Israel e palestinos a um processo concreto de paz. O secretário-adjunto de Estado John S. Wolf e David Satterfield, do escritório para o Oriente Próximo do Departamento, terão mensagens claras para ambos os lados da questão palestina, disse o porta-voz Adam Ereli. Wolf e Satterfield pressionarão por ?passos concretos dos palestinos para confrontar o terrorismo e a violência, bem como por progressos nas reformas?, disse Ereli. ?E iremos reiterar a Israel a necessidade de esforços sustentados para melhorar a situação humanitária e manter a fidelidade a outros compromissos, incluindo as atividades de assentamento e postos avançados?. Ereli disse que os dois emissários viajarão ?em breve?, e sua missão terá foco nas questões de segurança e monitoramento das atividades de um dos lados pelo outro.