EUA voltam a manifestar preocupação com a Venezuela O Conselho Nacional Eleitoral (CNE) da Venezuela anunciou hoje, oficialmente, que a oposição do país coletou um número de assinaturas menor do que o necessário para a convocação de um plebiscito para revogar o mandato do presidente venezuelano, Hugo Chávez. Em rede nacional de rádio e TV, o presidente do CNE, Francisco Carrasquero, afirmou que das 3,4 milhões de assinaturas apresentadas pela oposição, foram consideradas válidas apenas 1,83 milhão. De acordo com o artigo 72 da Constituição venezuelana, a convocação do referendo revogatório deve ter o apoio de 20% do total de eleitores do país: 2,43 milhões. Carrasquero, no entanto, deixou aberta a possibilidade de realização do plebiscito. Para isso, cerca de 600 mil assinaturas - das 876 mil postas sob suspeita pelo CNE - terão de ser reconfirmadas num processo conhecido como "reparo", entre os dias 18 e 22. Os eleitores cujos nomes constam nas planilhas suspeitas serão convocados pelo CNE para que confirmem se assinaram ou não as listas em favor da realização do referendo. O organismo eleitoral deve anunciar no dia 25 se haverá ou não o referendo. Em Washington, elevando o tom em relação ao governo de Chávez tanto o porta-voz da Casa Branca, Scott McClellan, quanto o subsecretário de Estado americano para a América Latina, Roger Noriega, expressaram "crescente preocupação" com a situação política na Venezuela e instaram o CNE a "concluir sua tarefa de maneira oportuna e totalmente transparente". "Compartilhamos o ponto de vista da Organização dos Estados Americanos (OEA), do Centro Carter e da comunidade internacional de que o referendo revogatório é a melhor opção para superar a crise na Venezuela", afirmou McClellan. Durante o fim de semana, Chávez qualificou o presidente americano, George W. Bush, de "idiota" e acusou o governo dos EUA de financiar e dar apoio aos opositores que lutam para removê-lo do poder. O resultado do CNE já era esperado. Pela manhã, Carrasquero havia antecipado o anúncio numa entrevista para a rede de TV britânica BBC. O jornal de Caracas El Universal também tinha antecipado que o número de assinaturas válidas não era suficiente para para a convocação de um plebiscito para revogar o mandato de Chávez. Ante a expectativa de derrota no CNE, a oposição já vinha convocando manifestações de protesto desde a semana passada. Os protestos continuavam hoje em alguns pontos de Caracas. Desde sexta-feira, cinco pessoas morreram e mais de 60 ficaram feridas. A última morte ocorreu na segunda-feira. Hoje, a polícia venezuelana prendeu o dirigente da oposição Carlos Melo, sob a acusação de porte ilegal de armas e resistência à detenção. "O senhor conhecido como Carlos Melo portava dois fuzis de assalto cujo projétil poderia partir qualquer pessoa ao meio", disse o ministro da Informação, Jesse Chacón.