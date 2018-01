EUA voltam a negar envolvimento em golpe na Venezuela A Embaixada dos Estados Unidos em Caracas negou as acusações feitas por um general do Exército venezuelano, de que os EUA estiveram envolvidos no golpe de Estado fracassado contra o presidente Hugo Chávez, desfechado no ano passado. ?Essas especulações são infundadas, totalmente falsas?, disse o porta-voz da Embaixada, John Law, à Rádio União. Ontem, o general Melvin Lopez havia dito que a Venezuela tem provas de envolvimento americano. Lopez afirmou que três helicópteros Blackhawk dos EUA estiveram em território venezuelano durante o golpe, que removeu Chávez do poder entre os dias 11 e 14 de abril de 2002. O general não deu maiores detalhes. ?Temos as provas?, disse Lopez, numa entrevista ao canal de TV estatal. Law negou que aeronaves americanas estivessem na Venezuela durante o golpe.