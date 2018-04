EUA/Fed Richmond: atividade regional cai a -7 em março O índice de atividade industrial regional do Federal Reserve de Richmond caiu para -7 em março, de -6 em fevereiro. O subíndice de embarques recuou para -9, de -6; o subíndice de receitas com serviços subiu para 5, de zero; e o subíndice de receitas com varejo diminuiu para 10, de 15.