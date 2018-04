EUA/PRIMÁRIAS O pré-candidato do Partido Republicano Mitt Romney enfrenta seu maior desafio até agora nesta terça-feira, quando partidários votarão nas primárias de seu Estado natal de Michigan. As pesquisas mostram Romney, ex-governador de Massachusetts, praticamente empatado com o ex-senador pela Pensilvânia Rick Santorum, que tem mirado o apoio dos ultraconservadores em temas sociais para ter mais chances na disputa.