EUA:Santorum vence primárias em Missouri e Minnesota

No Missouri, segundo as agências de notícias, com 79% das urnas apuradas, Santorum contava com quase 55% dos votos, contra 25% de Romney. O congressista Ron Paul aparecia em terceiro com 12% dos votos. Neste Estado, Newt Gingrich não participou da primária.

Santorum também ganhou as primárias em Minnesota, segundo as agências de notícias, com base em apuração parcial das urnas. Com 56% dos votos computados, o ex-senador da Pensilvânia tinha quase 45% dos votos, ao passo que Paul contava com 27%. Romney aparecia em terceiro, com 17% dos votos.

Os Estados do Colorado e em Minnesota optaram pelas caucuses, que são pequenas assembleias, geralmente compostas por militantes partidários, que têm a mesma função das primárias. A grande diferença é que no caucus o voto é público. Em Missouri optou-se pelas primárias convencionais.

Diante das duas vitórias nas primárias de ontem, Santorum disse a seus eleitores: "O conservadorismo está vivo no Missouri e em Minnesota. Eu não estou aqui para confirmar que o conservadorismo é uma alternativa a Mitt Romney. Eu estou aqui para dizer que o conservadorismo é uma alternativa a Barack Obama". As eleições presidenciais estão marcadas para 6 de novembro. As informações são da Dow Jones.