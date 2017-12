Euro carrega esperança de crescimento econômico Ao mesmo tempo em que a chegada do euro fez surgir um sentimento de grande nostalgia entre a população da Europa - numa pequena cidade alemã, o marco recebeu um funeral completo -, entre seus líderes nasce a esperança de que a moeda impulsione o crescimento econômico nos 12 países europeus que a partir de amanhã passam a adotar a divisa comum européia. Num ato especial realizado em Frankfurt em comemoração à chegada do euro, o presidente do Banco Central Europeu (BCE), Wim Duisenberg, declarou que desde que a moeda começou a ser usada em transações corporativas e investimentos, há três anos, tem contribuído para a estabilidade dos preços e possibilitando uma maior transparência no comércio além fronteiras. "Pela conseqüente simplificação das relações comerciais internacionais, a Europa deverá se habituar de novo ao crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2002, que pode chegar até a um ponto porcentual", acrescentou Duisenberg. "Mas se o crescimento for somente de 0,5 ponto porcentual, será fantástico." Também o presidente da Comissão Européia, Romano Prodi, não escondeu seu entusiasmo. "O euro vai proteger a Europa de sacudidas econômicas como as que se seguiram aos atentados de 11 de setembro nos Estados Unidos ou à crise Argentina", disse ao jornal austríaco Die Presse. "É muito mais difícil mexer com o euro numa crise do que com qualquer uma das moedas nacionais que existiram até agora." Mais de 15 bilhões de notas e 52 bilhões de moedas - no valor de 646 bilhões de euros - foram produzidas e cerca de 6 bilhões de notas e 37,5 bilhões de moedas já foram distribuídas aos bancos e lojas. Hoje, o euro foi cotado em US$ 0,8859. Em Frankfurt, a caixa do Banco Commerzbank Sonja Scholl abriu sua gaveta com 120 mil euros (cerca de US$ 105 mil) em reluzentes notas e moedas. Também em Frankfurt, o gerente da Burger King, Manfred Obels, disse: "Nós fizemos alguns testes ontem (domingo) e não tivemos problemas." Confusões serão inevitáveis. Em Lisboa, os leitores dos medidores eletrônicos de estacionamento nas ruas colocaram adesivos nas máquinas dizendo que estas só aceitavam euros. Porém, todas as máquinas estavam programadas para receber também escudos até à meia-noite de hoje. Alguns motoristas mostraram-se frustrados ou, talvez, um pouco oportunistas. "A confusão começou", disse um deles ao estacionar sem colocar a moeda no medidor, alegando não ter euros. Na província austríaca de Vorarlberg, alguns motoristas de táxi pediam aos passageiros para continuarem pagando com a moeda nacional (xelim) até o feriado nacional no dia 6. Mas as companhias de ônibus insistiam para que as tarifas fossem pagas em euros após a meia-noite de hoje. A Comissão Européia e o BCE depositaram sua confiança numa transição rápida e menos complicada possível em duas medidas-chave. A primeira, os caixas automáticos dos bancos foram programados para liberar apenas euro no ano novo e nos dois dias seguintes. E segundo, o troco dado pelos comerciantes aos seus clientes será somente em euro, num acordo feito entre o governo e os maiores varejistas. O euro está em circulação desde 1999 para transações corporativas e investimentos e a partir da meia-noite de hoje passaram a circular as moedas e notas. As moedas nacionais sairão definitivamente de circulação no dia 28 de fevereiro. Entre os 15 países da União Européia (UE), Grã-Bretanha, Suécia e Dinamarca não aderiram à moeda.