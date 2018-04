Eurocéticos, irlandeses e checos vão às urnas

Irlandeses e checos foram ontem às urnas para escolher seus deputados para o Parlamento Europeu. De acordo com analistas, o dia foi um grande teste para o futuro da integração europeia por causa do ceticismo dos cidadãos dos dois países, que rejeitam o Tratado de Lisboa, espécie de texto constitucional da União Europeia que precisa ser ratificado por todos os países do bloco. A República Checa detém a presidência rotativa da UE, mas o presidente checo, Vaclav Klaus, afirma que as eleições para o Parlamento Europeu são inúteis. Klaus é assumidamente cético a respeito de temas ligados à UE e ainda não assinou o Tratado de Lisboa - embora o texto tenha sido aprovado pelos parlamentares checos. Na Irlanda, a votação de ontem foi considerada um teste para o plebiscito sobre o Tratado de Lisboa que o governo pretende convocar em outubro. A ideia é levar adiante o texto que os irlandeses já rejeitaram no ano passado. Ao contrário dos outros países, a Irlanda é o único membro da União Europeia cuja Constituição exige que o Tratado de Lisboa seja levado a consulta popular. A votação, que começou na quinta-feira, estende-se até amanhã e está sendo realizada em várias etapas - a maior parte dos 27 países-membros vota no fim de semana. Ao todo, 375 milhões de eleitores espalhados pela Europa estão aptos para renovar as 736 cadeiras do Parlamento Europeu, cujo papel principal é discutir leis referentes ao bloco e aprovar o orçamento anual da UE. Um dos principais desafios da UE, no entanto, é atrair o eleitorado para a votação, que em 2004 teve apenas 45% de comparecimento. EXTREMA DIREITA Na Irlanda, a eleição de ontem, no entanto, ocorreu juntamente com a renovação dos governos locais, o que contribuiu para um aumento no comparecimento. De acordo com pesquisas de opinião, as eleições devem marcar um crescimento dos partidos de extrema direita e dos movimentos "eurocéticos", contrários à integração. Quem perderia espaço, segundo as sondagens, seriam os socialistas.