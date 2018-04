Eurocontrol: só 30% dos voos devem ser mantidos hoje

Os ministros de Transportes da Europa iniciaram uma videoconferência na tarde de hoje (hora local) para lidar com a situação. O problema está custando diariamente ao setor de aviação centenas de milhões de dólares.

O problema é causado pelas cinzas do Eyjafjallajokull, na Islândia. A erupção do vulcão começou na quarta-feira passada e está lançando grandes quantidades de cinzas sobre a Europa. Há o temor de que as partículas causem danos aos motores dos aviões e possíveis acidentes. As informações são da Dow Jones.