Europa admite reviravolta na relação com Cuba A União Européia advertiu hoje que a execução dos três homens, acusados de ato terrorista pelo regime de Fidel Castro, por terem seqüestrado uma lancha, no começo de abril, poderá "reverter" as relações entre a União Européia (UE) e Cuba. O fato reforça às ameaças da Comissão, que já havia censurado Havana, dia 8 de abril, pela condenação e prisão de um grupo de 79 dissidentes cubanos. Na ocasião da condenação dos dois jornalistas dissidentes, dia 8 de abril, a Agência Estado consultou uma alta fonte comunitária, que admitiu uma "reviravolta" nas relações entre UE-Cuba, porém pediu, naquele momento, para não ser identificada. Hoje, depois da execução dos seqüestradores da lancha, Bruxelas mudou de estratégia. Declarou abertamente, por meio de um porta-voz, a deterioração dos canais diplomáticos entre ambos. Convocou Cuba a "uma liberação imediata" dos dissidentes cubanos. E ainda, o chanceler da UE, Javier Solana, indicou hoje, em Luxemburgo, antes da abertura do Conselho de ministros das relações exteriores, que os quinze condenarão de "maneira muito clara" as execuções efetudas pelo regime de Fidel Castro. O fuzilamento das três pessoas é um ato significativo, que poderá "reverter a relação da UE com Cuba", afirmou hoje Michael Curtis, porta-voz do comissário europeu de desenvolvimento e cooperação, Poul Nielson, reforçando que Cuba não aplicava a pena de morte há dois anos, o que era reconhecido pela UE como um "sintoma de abertura do regime castrista". Bruxelas prepara, atualmente, um relatório técnico de avaliação para o possível ingresso de Cuba ao Acordo de Cotonou (Benin), um convênio de cooperação comercial da UE com 48 países da Africa, Pacífico e Caribe (ACP), dando-lhes, entre outros benefícios, acesso ao mercado europeu com tarifa zero sobre os seus produtos agrícolas. A adesão de Cuba deverá ser decidida em junho pelo Conselho de Ministros, baseada em conclusões a serem elaboradas pela Comissão Européia. Seqüestro O seqüestro de um barco de passageiros cubano aconteceu dia 2 de abril, quando os três homens executados e mais nove sequestradores, entre eles, três mulheres, renderam 50 pessoas com uma pistola e algumas facas, com intenção de fugir para os Estados Unidos. O barco parou por falta de combustível e foi alcançado pela polícia costeira cubana, que convenceu os seqüestradores a retornar. A operação policial foi supervisionada pelo próprio presidente Fidel Castro. O Tribunal Popular de Havana considerou o seqüestro como "grave delito de terrorismo" e ditou a sentença em função da "alta periculosidade social". No mesmo dia, o Tribunal despachou outras sentenças. Condenou o poeta e jornalista Raúl Rivero a 20 anos de prisão e o jornalista Héctor Palacios a 25. Os dois fazem parte do grupo de 79 dissidentes detidos recentemente, acusados de conspiração contra o regime cubano.