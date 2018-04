Europa: aéreas questionam critérios para proibir voos

A Eurocontrol, organização responsável pela segurança aérea no continente, disse que ao final deste domingo o número total de voos cancelados desde o início da proibição, na última quinta-feira, deverá chegar a 63 mil.

Os questionamentos foram motivados pela realização de voos testes bem-sucedidos por empresas como Air France-KLM e Lufthansa. A British Airways informou que estava aguardando autorização para realizar um voo teste no domingo.

As alemãs Lufthansa e Air Berlin criticaram o que eles chamaram de falta de pesquisa científica. Segundo o porta-voz da Air Berlin, Hans-Christoph Noack, a decisão de fechar o espaço aéreo foi tomada exclusivamente com base em uma simulação de computador. "Não foi usado sequer um único balão meteorológico para medir a quantidade de cinza vulcânica no ar", disse.

Axel Raab, porta-voz da agência nacional de segurança aérea da Alemanha, defendeu a decisão, alegando que ela seguiu regras internacionais e relatórios de serviços meteorológicos. Autoridades alemãs autorizaram a decolagem de aviões em aeroportos de Berlim, Hamburgo, Hannover, Erfurt e Leipzig até as 18h GMT (15h de Brasília) deste domingo.

A British Airways, uma das empresas mais afetadas pela proibição, cancelou todos os voos que partiriam de Londres hoje e amanhã.

No Reino Unido, o espaço aéreo ficará fechado pelo menos até a meia-noite GMT (21h de Brasília) de domingo. Na Irlanda, o embargo vale até pelo menos as 12h GMT (9h de Brasília) de amanhã. Na França, os aeroportos do norte do país ficarão fechados até 6h GMT (3h de Brasília) desta segunda-feira.