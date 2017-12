Europa aguarda com ansiedade eleições na Alemanha Toda eleição nos grandes países é observada com paixão, às vezes com temor, outras com esperança, pelos países vizinhos. Com mais razão quando essa eleição se dá em um país que faz parte da União Européia. E ainda mais, se esse país é o mais poderoso da Europa: a Alemanha. Ora, é exatamente o caso: dentro de 15 dias, em 22 de setembro, os alemães serão chamados para eleger seus deputados, ou seja, indiretamente, o futuro chanceler. Dois campeões estão concorrendo: o atual chanceler, Gerhard Schroeder, chefe dos social-democratas (SPD), que disputará seu cargo com o chefe da direita, Edmund Stoiber, que dirige as tropas da CDU/CSU (democracia cristã). O combate opõe inicialmente dois homens: o primeiro-ministro Schroeder é um homem brilhante, com experiência, simpático, enquanto seu adversário, o democrata-cristão Stoiber, é um pouco apagado e sem carisma. É por isso que se esperava com voracidade o "duelo" na televisão (à moda americana) Schroeder x Stoiber. Todo o mundo esperava que o astuto e talentoso Schroeder devorasse cru o inábil Stoiber. Ora, nada disso aconteceu: descobriu-se um Stoiber combativo, inteligente, ágil e capaz de empurrar Schroeder para as cordas. De repente, as chances do socialista Schroeder diminuíram e seu adversário conservador tornou-se o "favorito" nas pesquisas. Felizmente, o socialista Schroeder beneficiou-se de um aliado inesperado e formidável. De onde? Do céu. O céu precipitou, na Alemanha, trombas d´água, com inundações desastrosas em todo o país. Ora, durante essa cólera dos céus, Stoiber permaneceu distante fleumático, ausente e glacial. Ao contrário, Schroeder lançou-se no terreno, patinou na lama, tomou medidas, com um ar realmente emocionado, perturbado com os infortúnios que presenciou. Em suma, afirmou-se como "patrão" ou "general". Em poucos dias, Schroeder refez seu atraso. Hoje ainda está ligeiramente distanciado, mas é inteiramente capaz de alcançar seu adversário e até mesmo de ultrapassá-lo na linha de chegada. E a política externa? Na Europa, o conservador Stoiber, que já fez parte dos "eurocéticos", converteu-se à Europa. Mas sem entusiasmo. Queixa-se que Bruxelas passa o tempo usurpando as prerrogativas dos países europeus. Ele não faz objeção às próximas etapas previstas pela União Européia. Aceita, por exemplo, a ampliação da União Européia com a integração de 10 novos candidatos (dos países do Leste). No entanto, nesse ponto, Stoiber pára: não tem vontade que a Turquia entre na União Européia. Por que essa desconfiança em relação à Turquia? Porque ela não preenche os critérios econômicos exigidos para a entrada na União Européia? Ou por que a Turquia, país muçulmano, não é um país cristão? Mas é sobretudo em torno da França que as questões de diplomacia entornam nessa campanha eleitoral alemã. A íntima amizade entre França e Alemanha, que, a partir de De Gaulle, Giscard d´Estaing e François Mitterrand constitui a espinha dorsal da Europa, essa amizade deteriorou-se muito desde que o socialista Gerhard Schroeder reina na Alemanha. Cabe dizer que, na França, o ex-primeiro-ministro Lionel Jospin, também socialista, não fez nada para reativar o "motor franco-alemão" quando esse motor deu sinais de pane. Jacques Chirac, presidente da República, percebeu esse problema. E logo multiplicou os sinais de amizade para o candidato conservador, o democrata-cristão Stoiber. Foi visitá-lo: deu um aperto de mão com a força de um touro. A mensagem foi clara: Chirac demonstrou que, se o candidato da direita, Stoiber, vencer no dia 22 próximo, a sublime amizade franco-alemã chegará à apoteose. Obviamente, Stoiber também utilizou-se dessa deterioração da amizade entre Paris e Berlim. Considerou Schroeder o único responsável por ela. Na verdade, Schroeder sempre mostrou-se hesitante na política externa: um dia, abraçou Tony Blair, no dia seguinte, preferiu Jospin, e depois esqueceu-se dos dois antes de reiniciar sua corte ao primeiro ou ao segundo. Não há dúvida de que esses caprichos e essas confusões acabaram. Schroeder percebeu o perigo. E, há poucos dias, explica todo o tempo que adora os franceses, que para ele Paris está acima de tudo etc. Essas são as últimas notícias da Alemanha, duas semanas antes das eleições. Ninguém venceu ainda. Observemos apenas que há 15 dias, os democratas-cristãos, certos de sua esmagadora vitória, previam formar um governo de coalizão com um pequeno partido de direita, os "liberais". Hoje, a CDU continua confiante na vitória, mas está menos triunfalista. E alguns já levantam uma outra hipótese: se Stoiber vencer, sem dúvida será com uma diferença pequena. Nesse caso, por que não formar uma grande coalizão que reúna os dois inimigos de hoje: a direita de Stoiber (CDU) e a esquerda de Schroeder (SPD)?