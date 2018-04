Europa aguarda resposta do Irã para oferta de diálogo sobre programa nuclear

Atualizado às 17h50. BRUXELAS - O governo iraniano respondeu nesta quarta-feira, 15, por meio de uma carta enviada à chefe da diplomacia europeia, Catherine Ashton, à última oferta de diálogo sobre seu programa nuclear, feita pela comunidade internacional em outubro do ano passado.

"Recebemos nesta quarta-feira a carta do doutor Said Jalili (secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional) em resposta à que a Alta Representante Ashton lhe enviou em outubro", confirmou a porta-voz Maja Kocijancic. Bruxelas não revelou o conteúdo da mensagem e disse que estuda "em detalhe a carta e mantém consultas" com o Grupo 5+1, composto pelos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU e a Alemanha. A ação de Teerã deve abrir a porta para uma nova rodada de negociações com a comunidade internacional sobre seu programa nuclear, que foi objeto de duras sanções nos últimos tempos. Em outubro, Ashton propôs novas negociações ao governo iraniano e, apesar de publicamente o regime sempre ter se mostrado disposto a discutir, a carta enviada permaneceu durante meses sem resposta. As últimas rodadas de diálogos entre Irã e o 5+1, que ocorreram em dezembro de 2010 e janeiro de 2011 em Genebra e Istambul, acabaram sem acordo. Desde então, tanto a União Europeia como os Estados Unidos endureceram de forma rigorosa suas sanções contra o país - incluindo um embargo petrolífero europeu -, com a esperança de que a pressão levasse Teerã a retomar o diálogo. O Irã respondeu à oferta de negociação no mesmo dia em que o presidente Mahmoud Ahmadinejad colocou a primeira placa de combustível nuclear de fabricação iraniana no reator de pesquisa de uso médico de Teerã.

Novas centrífugas

O Irã anunciou nesta quarta-feira uma nova geração de centrífugas para o enriquecimento de urânio até 20% - para produzir uma bomba atômica é preciso atingir 95% - além de apresentar o primeiro combustível nuclear de fabricação própria. O presidente do país garantiu que as centrífugas enriquecem urânio com uma velocidade três vezes superior às anteriores. De acordo com Ahmadinejad, o país incorporou 3 mil centrífugas ao seu programa nuclear, que já contava com 6 mil equipamentos na planta de Natanz.

O diretor da organização de energia atômica, Fereydoon Abbasi Davani, garante que, com a medida, o Irã triplicou sua capacidade de enriquecer urânio. De acordo com ele, as novas centrifugas são uma resposta às sanções impostas pela Europa e Estados Unidos ao país.

Descrédito

Entrevista publicada no jornal espanhol El País afirma que o anúncio de Ahmadinejad foi visto com descrédito por especialistas. De acordo com a reportagem, Shannon Kile, investigador e especialista em armas nucleares do Instituto Internacional de Estudos para a Paz de Estocolmo, a aproximação das eleições legislativas no dia 2 de março pode ter motivado a declaração do presidente.

O especialista afirmou que a fabricação do combustível nuclear declarada pelo Irã é complexa, exigindo uma alta capacidade tecnológica. "Essa tecnologia não tem nada a ver com a suposta pretensão do Irã de produzir arma atômica, nem com enriquecer urânio", disse.

Com agências de notícias.