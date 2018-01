Europa ajudará Espanha a frear imigração Várias nações européias se comprometeram a enviar aviões e lanchas de patrulha à Espanha para ajudar Madri a frear a onda de imigrantes ilegais africanos que chega todos os dias às suas costas. Cerca de 400 imigrantes chegaram a ilhas espanholas por lancha durante o final de semana. As autoridades das Ilhas Canárias disseram que interceptaram mais de 6 mil imigrantes desde janeiro, comparados com 4.751 em todo o ano de 2005. Segundo o Ministério do Interior da Espanha, ainda não se sabe ao certo quais os países que enviarão ajuda e quais as nações que financiarão o plano. Novas reuniões deverão ser realizadas em Bruxelas para definir o acordo. O vice-ministro do Interior Antonio Camacho calculou que serão necessários pelo menos cinco lanchas de patrulha, cinco helicópteros e uma aeronave de reconhecimento. Uma nova reunião para definir os detalhes do novo plano está prevista para logo depois de 2 de junho. A princípio, França, Grã-Bretanha, Portugal, Itália, Grécia, Alemanha, Holanda, Áustria e Finlândia concordaram em enviar ajuda à Espanha durante uma reunião da Comissão Européia realizada em Bruxelas na semana passada. Trata-se de um problema europeu, e não somente espanhol, porque as Ilhas Canárias são parte da Europa e, pelo menos em teoria, as normas de fronteira aberta da União Européia estabelecem que qualquer pessoa que chegar às ilhas pode viajar a qualquer parte da Europa sem a necessidade de apresentar passaporte.