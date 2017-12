Europa apoiou invasão do Iraque, diz Bush O presidente dos EUA, George W. Bush, defendeu sua decisão de invadir o Iraque e insistiu que a maior parte da Europa apoiou a ação militar, durante uma entrevista tensa à TV irlandesa. Em várias ocasiões durante a conversa de 15 minutos, o presidente pediu que a jornalista Carol Coleman não o interrompesse. Quando Coleman lhe disse que a maior parte da população irlandesa acredita que o mundo é mais perigoso hoje que antes da invasão, Bush discordou e disse: ?Como era (essa opinião) em 11 de setembro de 2001?? ?Por que eu colocaria pessoas em perigo se eu acreditasse que o mundo ficaria melhor??, disse Bush, que chega à Irlanda nesta sexta-feira para uma cúpula com a União Européia. Sobre o apoio europeu à guerra, Bush declarou: ?Antes de mais nada, a maior parte da Europa apoiou a decisão quanto ao Iraque. Você está se referindo realmente à França, não é? Eles não concordaram com minha decisão... Só tivemos uma diferença de opinião sobre se, quando você diz alguma coisa, você diz para valer?.