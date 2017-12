Europa aprova ? 2 milhões para agência de defesa Os ministros de Relações Exteriores da União Européia aprovaram gastos de ? 2 milhões para dar início à Agência Européia de Defesa, que deverá identificar as falhas dos sistemas de defesa do continente e supervisionar a cooperação na pesquisa e desenvolvimento de armas. As autoridades dizem que o dinheiro liberado para 2004 é basicamente destinado a formar a equipe inicial de 25 membros, que deverá estar pronta no final do ano. Esse número de funcionários deverá chegar a 80 em 2005, quando a agência deverá ter um orçamento geral de ? 25 milhões. A Agência se insere num ambicioso plano de seis anos para afiar o poderio militar europeu e que inclui a criação de nove ?grupos de batalha? de elite, prontos para desembarque rápido em focos de crise internacional.