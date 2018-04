Europa cancela 41 mil voos em três dias Pelo terceiro dia, os aeroportos da Europa permaneceram fechados em razão da erupção do vulcão Eyjafjallajokull, na Islândia, ampliando o caos no transporte aéreo internacional. Sem melhorias na meteorologia, as nuvens de cinzas continuam invadindo o continente, rumo ao sul e ao leste, ampliando o número de países prejudicados. Estima-se que empresas aéreas estejam perdendo diariamente US$ 200 milhões com o transtorno.