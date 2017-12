Europa cobra cooperação do Irã em investigação nuclear Importantes países da Europa submeteram uma proposta de resolução que cobra do Irã uma cooperação mais ativa com a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA). A AIEA investiga o programa nuclear iraniano. A proposta ?deplora? o fato de ?a cooperação (do Irã) não ter sido completa, tempestiva e proativa?, disse um diplomata à Associated Press, citando trechos do texto. Ao mesmo tempo, a proposta ?reconhece a cooperação iraniana? ao dar aos inspetores da AIEA acesso a vários locais e instalações. O texto circulou informalmente entre as delegações que representam as 35 nações que compõem a diretoria da agência, que se reunirá a partir de segunda-feira. Outro diplomata disse que a linguagem apresentada no texto ainda pode mudar antes que a proposta seja submetida formalmente à apreciação dos diretores. Mas ressaltou que o texto final, qualquer que fosse, expressará a impaciência da comunidade internacional com o Irã, por conta das questões ainda não explicadas envolvendo seu programa nuclear. Os EUA acusam o Irã de tentar desenvolver armas atômicas.